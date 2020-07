Florida meldet höchste Zahl an Covid-19-Toten binnen 24 Stunden

Die Gesundheitsbehörden Floridas haben am Dienstag (Ortszeit) 132 weitere Covid-19-Todesfälle gemeldet. Das ist die höchste Zahl binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie. Dies melden mehrere US-Medien, darunter die "New York Times". Den bisherigen Höchstwert hatte es mit 120 Toten am vergangenen Donnerstag gegeben. Insgesamt sind damit in Florida 4409 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das Gesundheitsministerium des Bundesstaates bestätigte demnach weitere 9.194 Infektionen, wodurch sich die Gesamtzahl auf 291.629 erhöhte.

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hatte am Vortag wegen des Anstiegs der Infektionen strengere Maßnahmen gegen die Pandemie angeordnet. In allen Landkreisen des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates mussten Bars, Kinos, Zoos und Museen schließen sowie Gaststätten ihre Bewirtung in geschlossenen Räumen einstellen. Besonders stark betroffene Kreise mussten zudem Kirchen, Fitnessstudios und Frisörläden dichtmachen. Kalifornien hat fast 40 Millionen Einwohner, grob halb so viele wie Deutschland.