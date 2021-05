Bild: Britta Pedersen/dpa



Regierung erleichtert das Reisen in Europa

Im Zuge rückläufiger Corona-Zahlen erleichtert die Bundesregierung das Reisen in Europa. Das Kabinett billigte am Mittwoch die neue Einreiseverordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die insbesondere Hürden für den Urlaub von Familien abbaut. Eltern müssen demnach geimpft sein, Kinder hingegen nicht. Zusätzlich erleichtert werden soll das Reisen durch den neuen digitalen Impfpass der Europäischen Union, der in einigen Wochen kommen soll.



Geimpfte und Genesene brauchen mit der neuen Verordnung bei Einreisen keinen Test mehr und müssen auch nicht mehr in Quarantäne. Dies gilt aber nicht bei der Ankunft aus einem Virusvariantengebiet. Laut der Vorlage soll die Neuregelung bereits am Donnerstag in Kraft treten. Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, können sich der neuen Verordnung zufolge freitesten, wenn sie aus einem Risikogebiet einreisen.

Dafür reicht ein Antigentest, der nicht älter ist als 48 Stunden ist - oder ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Bei Einreisen aus Ländern, die das Robert-Koch-Institut als Hochinzidenzgebiet einstuft, ist das Freitesten erst nach fünf Tagen möglich.



Für Flugreisende aus dem Ausland gilt weiter die bisherige Testpflicht, wie Spahn weiter sagte. Der Test müsse vor dem Boarding vorgelegt werden. Die Verordnung ziele auf Impfstoffe ab, die in der EU zugelassen sind, sagte Spahn. Ob auch andere Vakzine berücksichtigt werden sollen, müsse geprüft werden.



Erleichtert werden soll das Reisen innerhalb der Europäischen Union durch den derzeit in Vorbereitung befindlichen digitalen Impfpass. Er soll in einigen Wochen zur Verfügung stehen, wie Spahn betonte: "Wir starten in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals." Diese beginne Anfang kommender Woche und ende Ende Juni. Die Union setze mit dem digitalen Impfpass einen "weltweiten Maßstab Für den digitalen Impfnachweis soll es eine neue App geben, aber auch die Corona-App wird dafür genutzt werden können. Die Geimpften bekommen dafür einen QR-Code, der eingescannt werden kann. Wer noch vor dem Start des Systems geimpft wird, soll den QR-Code in ausgedruckter Form zugeschickt bekommen. (dpa)