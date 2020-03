Südafrika fliegt 122 Bürger aus Wuhan aus

In Afrika sind weitere Fälle des neuen Coronavirus bekannt geworden. Während am Samstag vor laufenden TV-Kameras ein Militärtransporter mit 122 Südafrikanern aus Wuhan in dem Kap-Staat eintraf, geben Namibia und das Gebirgskönigreich Eswatini (ehemals Swasiland) ihre ersten Fälle bekannt. In Eswatini handelt es sich Gesundheitsminister Lizzie Nkosi zufolge um eine 33-jährige, die vor kurzem von einer Geschäftsreise in den USA zurückkehrte; in Namibia gibt Gesundheitsminister Kalumbi Shangula bei einer Pressekonferenz bekannt, ein spanisches Paar sei positiv getestet worden. (dpa)