US-Präsident Donald Trump hat sich unter wachsendem Druck auf das Coronavirus testen lassen. Trump sagte bei einer Pressekonferenz am Samstag im Weißen Haus, er habe sich dem Test am Vorabend unterzogen. Ein Ergebnis werde erst ein oder zwei Tage nach dem Test vorliegen. Trump war am vergangenen Wochenende mit einem Mitglied einer brasilianischen Delegation in Kontakt, das US-Medienberichten zufolge mit Trump für ein Foto posierte und das später positiv auf das Virus getestet wurde.

Angesichts der Coronakrise hat die Bundesregierung vor Falschnachrichten und Hamsterkäufen gewarnt. „Achtung Fake news“, twitterte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag. Es sei falsch, dass „bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens“ angekündigt würden.

Spahn bat die Mitbürger mitzuhelfen, dass keine Falschnachrichten weiterverbreitet würden. Zudem ruft er Reiserückkehrer aus Italien, der Schweiz und Österreich zu einer zweiwöchigen Selbstisolation auf. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will unter anderem Ärzte und Krankenhäuser der Bundeswehr stärker in der Krisenbewältigung einsetzen

Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) erklärte, es gebe „keinen Anlass“ für Hamsterkäufe. In Deutschland gebe es aktuell keine Versorgungsengpässe. Die Ministerin rief alle Bürger auf, ihre Vorräte „mit Bedacht, Augenmaß und umsichtig aufzustocken“. Dann sei auch genügend für alle da.

Nach Italien plant auch Spanien wegen der Coronavirus-Pandemie laut einem Entwurf für ein Dekret eine landesweite Ausgangssperre. Die Regierung weist die Bevölkerung an, zu Hause zu bleiben, wie aus dem Dokument hervorgeht, das Reuters am Samstag einsehen konnte.

Das Robert Koch-Institut meldet am Freitagabend 3062 laborbestätigte Infektionsfälle in Deutschland, darunter fünf Todesfälle.

Hintergrund über das Coronavirus: