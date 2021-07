Insider - USA wollen Einreisebeschränkungen derzeit nicht aufheben

Die USA werden Insidern zufolge wegen des Coronavirus auch weiterhin Europäern und anderen Ausländern die Einreise in das Land verwehren. "Nach derzeitigem Kenntnisstand mit der Delta-Variante werden die USA an den bestehenden Reisebeschränkungen festhalten", sagte ein Vertreter des US-Präsidialamtes der Nachrichtenagentur Reuters. Derzeit können unter anderem Ausländer, die sich zuletzt in den Schengen-Staaten, Großbritannien oder China aufgehalten haben, nicht in die USA einreisen. Fluglinien und Touristikkonzerne hatten in den vergangenen Monaten massiv für eine Aufhebung der Beschränkungen geworben, die für Europäer schon seit über einem Jahr in Kraft sind. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich Mitte Juli bei ihrem USA-Besuch im Gespräch mit US-Präsident Joe Biden für eine Aufhebung für Europäer starkgemacht.