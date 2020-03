In Portugal hat sich Präsident Marcelo Rebelo de Sousa wegen einer möglichen Infektion mit dem Virus in eine zweiwöchige Selbstisolation begeben. Bislang hat der 71-jährige Politiker aber keine Symptome und will von seinem Haus aus weiterarbeiten.

Auch in den USA hat sich der republikanische US-Senator Ted Cruz begab sich freiwillig in Quarantäne begeben. Er hatte einem späteren Covid-19-Patienten bei einer Konferenz (CPAC) die Hand geschüttelt. Auch die frühere ukrainische Gesundheitsministerin Sorjana Skalezkaja begab sich in Quarantäne aus Solidarität mit China-Rückkehrern.

In Italien haben sich mehrere Politiker nachweislich infiziert. Neben dem Präsidenten der Region Piemont, Alberto Cirio, und dem Chef der Armee, General Salvatore Farina, ist auch der Parteichef der in Rom mitregierenden Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, darunter.

Die Nationalversammlung Frankreichs meldet fünf von der Lungenkrankheit betroffene Abgeordnete. Auch zwei Mitarbeiter haben sich angesteckt.

Besonders schwer betroffen ist der Iran. Lokalen Medien zufolge sind mindestens acht Offizielle an der Lungenkrankheit gestorben. Neben dem ehemaligen Vizeaußenminister Hussein Scheicholeslam gehören die neugewählte Abgeordnete Fatemeh Rahbar und ein Berater des obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei zu den Opfern. 14 weitere Offizielle wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Am Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel sind bislang noch keine Fälle erkrankter Politiker bekannt. Am Montag entschied das Parlamentspräsidium jedoch, die Plenarwoche aufgrund der Infektionsgefahr auf einen Tag zu verkürzen. Darüber hinaus schränkte der EU-Ministerrat die Zahl seiner Treffen ein. (dpa)