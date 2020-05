„Keine Berufsverbote“ für Risikogruppen unter Kita-Erziehern

Auch Erzieherinnen, die über 60 Jahre alt sind oder Vorerkrankungen haben, dürfen in der Corona-Krise in den Kitas arbeiten. „Es gibt keine Berufsverbote“, sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Freitag in Düsseldorf. Es werde aber auch niemand aus diesen Corona-Risikogruppen unter Druck gesetzt, versicherte der FDP-Politiker.



Etwa sieben Prozent der Erzieher in NRW seien über 60 Jahre alt, sagte Stamp. Die Quote der Vorerkrankten mit Corona-Risiko sei nicht genau zu beziffern, werde aber mit „etwas oberhalb von 20 Prozent“ kalkuliert - bei großen Schwankungsbreiten in den einzelnen Kitas. Corona-Tests für Erzieher seien nicht geplant, sagte der Minister.

Ab September sollen möglichst alle Kinder in Nordrhein-Westfalen wieder in einem eingeschränkten Regelbetrieb in die Kindertagesstätten gehen können. Das kündigte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Freitag in Düsseldorf an. NRW werde eine eigene wissenschaftliche Studie zu Corona-Infektionen bei Kita-Kindern durchführen. Mehrere Tausend Kinder sollten über einen bestimmten Zeitraum kontinuierlich auf das Corona-Virus getestet werden.

Am kommenden Donnerstag sollen zunächst Vorschulkinder mit besonderem Förderbedarf in die Kitas zurückkehren. Auch Tagespflege für Kinder ab zwei Jahren ist dann wieder erlaubt, wie Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Freitag in Düsseldorf ankündigte. Ab dem 28. Mai sollen alle Vorschulkinder wieder in die Kindergärten kommen. Im Juni sollen die Einrichtungen für sämtliche Kinder geöffnet werden - allerdings nur für zwei Tage pro Woche. Einen eingeschränkten Regelbetrieb wird es Stamp zufolge erst im September geben. (dpa)