Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für touristische Reisen ins Ausland ausgesprochen. Das sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag in Berlin. Die Bundesregierung werde alles dafür tun, den Tausenden deutschen Reisenden, die im Ausland gestrandet seien, in den kommenden Tagen eine Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen. Dafür sei mit kommerziellen Fluganbietern vereinbart worden, ein einmaliges Programm aufzulegen, für das die Bundesregierung bis zu 50 Millionen Euro bereitstellen werde. Mit der Reisewarnung solle verhindert werden, dass noch weitere Bundesbürger im Ausland strandeten.

Der Volkswagen-Konzern stoppt wegen der Coronavirus-Krise seine Produktion in den meisten Werken in Deutschland und Europa. Der Konzern werde am Vormittag bekanntgeben, dass diesen Freitag die letzte Schicht sei, hieß es in einem Brief des Betriebsrats an die Mitarbeiter. (mehr im Newsblog)

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagt der Wirtschaft Unterstützung zu. „Wir haben so viele Reserven“, sagt Altmaier beim ARD-Talk „Hart aber fair“. Daher werde die Bundesregierung alles dafür tun, damit kein Arbeitsplatz verloren gehe und keine gesunde Firma schließen müsse.

Die Bundesregierung und die Länder haben im Kampf gegen das Coronavirus eine weitgehende Schließung von Geschäften in Deutschland vereinbart. Ausgenommen seien unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Banken und Tankstellen, hieß es in einer Erklärung am Montag in Berlin. Für den Handel ist das eine Katastrophe.

Frankreichs Präsident Macron kündigte an, dass die Europäische Union ab Dienstagmittag ihre gesamten Außengrenzen schließen werde. "Alle Reisen zwischen nicht-europäischen Ländern und der Europäischen Union werden für 30 Tage ausgesetzt", sagte der Präsident. Auch der Schengenraum werde seine Außengrenzen schließen.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gibt es in Deutschland Stand Montagabend 6012 laborbestätigte Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus, das sind 1174 mehr als am Sonntag. Die John-Hopkins-Universität spricht sogar von 7272 Fällen. Bislang sind nach Angaben des RKI 13 Menschen in Deutschland an dem Virus gestorben, die John-Hopkins-Universität, die Daten weltweit sammelt, zählt 14 Tote.

