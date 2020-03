Die Europäische Union setzt ihrer wirtschaftlichen Kriterien für die Mitgliedsländer vorübergehend außer Kraft und setzt die Schulden- und Defizitregeln aus.

In mehreren Städten in Deutschland wird gegen Hamsterkäufe vorgegangen. So dürfen beispielsweise in Frankfurt nur noch haushaltsübliche Mengen verkauft werden, in Hanau darf man nur mit einem Einkaufswagen in die Supermärkte. Die Lebensmittelketten haben noch einmal klar gemacht, dass die Versorgung gesichert sei.

Falls Sie jetzt erst zu uns kommen, hier die wichtigsten Corona-Nachrichten des Tages aus Deutschland und der Welt: Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde negativ auf das Coronavirus getestet. Reiche Russen decken sich daheim mit Schutzmasken ein und der Landrat des vom Coronavirus in Nordrhein-Westfalen besonders betroffenen Kreis Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), hat China um Unterstützung bei Schutzmaterialien gebeten. Das und mehr im Blog.

Und hier die aktuellsten Zahlen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 22.672 angegeben - ein Plus von 4062 zum Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns Hopkins-Universität (JHU) meldete am Montagabend 28.784 Infizierte für Deutschland. Eine eigene Zählung des Tagesspiegels mit allen Daten aus den Landkreisen ergibt für den Montag 28.804 Infizierte.

Hintergrund über das Coronavirus: