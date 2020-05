Der Deutsche Hochschulverband fordert einen Noten-Bonus für den Fall, dass das diesjährige Abitur infolge der Corona-Krise schlechter ausfallen sollte als im Durchschnitt der letzten Jahre. „Für den Abiturjahrgang 2020 darf kein Nachteil entstehen“, sagte Verbandspräsident Bernhard Kempen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man müsse die besonderen Bedingungen berücksichtigen, unter denen das Abitur in diesem Jahr stattfinde. Das Coronavirus dürfe nicht den Lebenslauf eines ganzen Jahrgangs abwerten.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat für England eine vorsichtige Lockerung der Kontaktbeschränkungen in der Coronavirus-Pandemie angekündigt. „Die Zahl der Todesfälle ist tragisch, das Leiden immens“, sagte Johnson in einer im Fernsehen übertragenen Rede am Sonntagabend. Trotzdem sei es gelungen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Daher könne nun in langsamen Schritten mit Lockerungen begonnen werden. (mehr unten im Newsblog)

Weitere Nachrichten: Ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums hat sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert - und bekommt jetzt dienstrechtliche Konsequenzen zu spüren. Als bundesweite Vorreiter in der Coronavirus-Krise haben Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern wieder geöffnet. Um Besuche am Muttertag zu ermöglichen, sind die verhängten strengen Regeln an den Grenzen für einen Tag etwas gelockert worden.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es deutschlandweit am Montagmorgen mehr als 171.000 Infektionsfälle und mehr als 7500 Tote. Weltweit sind nach Zählung der Johns Hopkins Universität mehr als 4,1 Millionen Infektionen nachgewiesen und mehr als 282.000 Tote registriert worden.

Mehr zum Coronavirus: