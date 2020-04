Der Corona-Ausbruch in New York hat seinen Ursprung offenbar in Europa Nach Informationen der „New York Times“ zeigen neuere Forschungsergebnisse, dass der Corona-Virus, der Mitte Februar begann, sich in New York zu verbreiten (also Wochen bevor der erste Infektionsfall in der Stadt offiziell bestätigt wurde), nicht aus Asien, sondern aus Europa von Touristen eingeschleppt wurde.



Die Mehrheit der Viren in NY sei eindeutig europäischer Herkunft, sagte Harm van Bakel, Genetiker der Icahn School of Medicine, Co-Autor einer Studie der NYT. Ein anderes Forscherteam der Grossman School of medicine untersuchte andere Fälle, kam aber zu dem gleichen Ergebnis. Beide untersuchten mit dem Virus infizierte New Yorker. (mis)