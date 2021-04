Nobelpreisträger und Ex-Staatschefs fordern Aussetzung des Patentschutzes für Impfstoffe

Mehrere Nobelpreisträger und frühere Staatschefs haben zur vorübergehenden Aussetzung des Patentrechts bei Corona-Impfstoffen aufgerufen. Eine solche Maßnahme sei "ein entscheidender und notwendiger Schritt zur Beendigung der Pandemie", hieß es in einem am Mittwochabend veröffentlichten offenen Brief an US-Präsident Joe Biden.

Es sei ermutigend, dass die US-Regierung den Vorschlag Südafrikas und Indiens prüfe, innerhalb der Welthandelsorganisation (WTO) eine zeitweise Aufhebung des Abkommens über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums (Trips) zu erreichen, schrieben die Unterstützter der Initiative in ihrem Brief an Biden.Der Vorstoß wird von dutzenden ärmeren Ländern unterstützt, während die Industrienationen, in denen die großen Pharmakonzerne ansässig sind, dies bislang ablehnen.Zu diesem Zeitpunkt waren weltweit mehr als 732 Millionen Impfdosen verabreicht worden, knapp die Hälfte davon in wohlhabenden Ländern, die nur 16 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. (AFP)