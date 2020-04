Spanien: Wirtschaft schrumpft in Rekordtempo Die Bruttoinlandsprodukt in Spanien ist im ersten Quartal von Januar bis März wegen der Coronavirus-Krise um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal eingebrochen. Das teilte das Statistikamt am Donnerstag mit. Das ist der stärkste Rückgang seit dem Start dieser Statistik 1995.



Spanien gehört zu den am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder weltweit, weshalb die Regierung strenge Schutzmaßnahmen angeordnet hat. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone in diesem Jahr um acht Prozent einbrechen wird. 2021 soll es dann zu einem Wachstum von 4,3 Prozent reichen.



Die Regierung will auf der Grundlage eines Vier-Stufen-Plans ab dem 4. Mai die Beschränkungen lockern. Das Ziel sei es, bis Ende Juni zur Normalität zurückzukehren, kündigte Ministerpräsident Pedro Sanchez an. (Reuters)