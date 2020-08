Russland lässt nach den Worten von Präsident Putin den weltweit ersten Corona-Impfstoff zu. Das Mittel, das das Moskauer Gamaleja-Institut entwickelt hatte, habe die Freigabe des Gesundheitsministeriums erhalten. (Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Auch das deutsche Biotech-Unternehmen Curevac hat vor, in Brasilien einen Corona-Impfstoff zu testen, an dem es forscht. Wie die Infektiologin Sue Ann Clemens, Mitglied des Komitees von Curevac, der Deutschen Presse-Agentur sagte, plant das Unternehmen mit Sitz in Tübingen, im September oder Oktober mit der Studie in dem südamerikanischen Land zu beginnen. (mehr im

Die Zahl der weltweit bekannten Corona-Infektionen ist innerhalb von weniger als drei Wochen von 15 Millionen auf über 20 Millionen gestiegen. Das ging am Montag aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Etwa die Hälfte der bestätigten Infektionen entfielen demnach auf nur drei Länder: die USA mit mehr als fünf Millionen Infektionen, Brasilien mit über drei Millionen und gut zwei Millionen in Indien. Die Zahl der weltweit bestätigten Infektionen stand Ende Juni noch bei zehn Millionen und hat sich damit innerhalb von rund sechs Wochen verdoppelt.

Einer Studie zufolge haben sich in den USA mindestens 97.000 Kinder in den vergangenen zwei Wochen mit dem Coronavirus infiziert. Der Bericht der American Academy of Pediatrics und der Children's Hospital Association bezieht sich auf die letzten beiden Juliwochen. Wie die New York Times berichtet ist das mehr als ein Viertel aller bislang positiv getesteten Kinder. Demnach haben sich bis 30. Juli mindestens 338.000 Kinder in den Vereinigten Staaten mit dem Virus infiziert.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Dienstagmorgen in Deutschland 11.835 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 20 Millionen Infektionsnachweise, rund 734.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

