Die USA haben in absoluten Zahlen weltweit die meisten Toten durch die Corona-Epidemie zu verzeichnen – und somit Italien überholt. Das geht aus Zahlen der amerikanischen Universität Johns Hopkins vo Samstagabend (Ortszeit) hervor. In den Vereinigten Staaten starben demnach mehr als 20.600 Menschen in Folge der Corona-Pandemie, in Italien wurden 19.468 Tote registriert.

In Frankreich wird seit Tagen eine Zahl zitiert, die so griffig wie rätselhaft ist: Nämlich, dass die strikten Ausgangsbeschränkungen des Landes alle acht Minuten ein Menschenleben retten. Was dahinter steckt, lesen Sie im Newsblog weiter unten.

Weitere Nachrichten vom Samstag: Die Linke im Bundestag fordert angesichts der Corona-Krise staatliche Sonderzahlungen für Arbeitslose und Geringverdiener. Es müsse auf Hartz IV und Sozialhilfe "einen Pandemiezuschlag von 200 Euro pro Monat und Person" geben, sagte die Linken-Sozialexpertin Sabine Zimmermann.

Am sonnigen Karfreitag haben viele Menschen in Niedersachsen und Bremen auf ihren Ausflügen gegen das Kontaktverbot verstoßen. Allein in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim erstattete die Polizei nach Mitteilung vom Samstag 80 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsverbot und die Kontaktbeschränkungen. In Brandenburg war die Polizei dagegen zufrieden mit der Disziplin, in Hessen ebenso.

Die aktuellen Zahlen: Die Universität Johns Hopkins in Baltimore meldet weltweit fast 1,8 Millionen bestätigte Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Allein in den USA gibt es mehr als 500.000 nachgewiesene Infizierte. In Deutschland sind Daten des Tagesspiegel zufolge mehr als 124.000 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Mehr als 2700 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Hintergründe zum Coronavirus: