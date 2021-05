Norwegen lockert weitere Auflagen

Die Corona-Lage in Norwegen ist relativ gut - jetzt können sich die Menschen in dem skandinavischen Land auf eine weitere Lockerung der geltenden Beschränkungen freuen. Am kommenden Donnerstag wird die zweite Phase des vierstufigen Wiederöffnungsplans eingeleitet, wie Ministerpräsidentin Erna Solberg am Freitag auf einer Pressekonferenz in Oslo bekanntgab. Die Infektionslage sei stabil, die Zahl der Krankenhauseinweisungen rückläufig, zudem hätten mittlerweile 36 Prozent aller Erwachsenen in Norwegen ihre erste Impfdosis erhalten.

Die neuen Lockerungen bedeuten unter anderem mehr Präsenzunterricht in den Schulen und Universitäten. Restaurants dürfen dann bis Mitternacht Alkohol servieren, das gilt nun auch für Gäste, die nichts essen.Bei öffentlichen Zusammenkünften ohne zugewiesene Sitzplätze sind dann bis zu 50 Personen in Innenräumen und maximal 200 unter freiem Himmel erlaubt. Die Grenze für private Treffen außerhalb des eigenen Heims wird auf drinnen 20 und draußen 30 Teilnehmer angehoben.Zugleich rät die Regierung bis zum 1. Juli weiter von Reisen in alle Welt ab. Von Reisen innerhalb Norwegens wird dagegen ab sofort nicht mehr abgeraten.Bei den jüngsten Vergleichszahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hat das Nicht-EU-Land eine etwa halb so hohe 14-Tages-Inzidenz wie Deutschland sowie eine besonders niedrige Zahl an Todesfällen in Verbindung mit Corona-Infektionen. (dpa)