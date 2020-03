In Russland kaufen reiche Familien Beatmungsgeräte, um sich daheim eine Krankenstation einzurichten – für den Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Dabei sind die Geräte knapp in Russland. Das berichtet die Zeitung „Moscow Times“. (mehr im Blog unten).

Falls Sie jetzt erst zu uns kommen, hier die wichtigsten Corona-Nachrichten des Morgens aus Deutschland und der Welt: Der Landrat des vom Coronavirus in Nordrhein-Westfalen besonders betroffenen Kreis Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), hat China um Unterstützung bei Schutzmaterialien gebeten. Die im Kreis verfügbaren Masken oder Schutzkittel reichten nur noch für ein paar Tage, schrieb Push am Montag in einem offenen Brief an den chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping. Das RKI verzeichnet seit vergangenen Montag aufgrund ausgewerteter Handy-Daten weniger Bewegungen der Menschen in Deutschland. Insgesamt habe die Mobilität abgenommen, aber noch nicht genügend. Nach Erkenntnissen des Instituts scheint sich das Wachstum der Zahl der Neuinfizierten abzuschwächen. „Wir sehen den Trend, dass sich die exponentielle Wachstumskurve abflacht.“ Am Mittwoch könne man dies abschließend bewerten.

Die Coronavirus-Krise könnte Deutschland nach Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts mehr als eine halbe Billion Euro und mehr als eine Million Jobs kosten. „Die Kosten werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag. „Je nach Szenario schrumpft die Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte. Das entspricht Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro.“

In den USA steigen die Todeszahlen stark: Binnen 24 Stunden sind mehr als 100 Menschen gestorben. Damit stieg die Zahl der Corona-Todesopfer in den Vereinigten Staaten auf 389, wie aus einer Aufstellung der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht.

Und hier die aktuellsten Zahlen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 22.672 angegeben - ein Plus von 4062 zum Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns Hopkins-Universität (JHU) meldete 24.873 Infizierte für Deutschland. Eine eigene Zählung des Tagesspiegels mit allen Daten aus den Landkreisen ergibt für den Montag 28.804 Infizierte.

Hintergrund über das Coronavirus: