Besuch im Pflegeheim mit Glasscheibe als Infektionsschutz? Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, fordert als Konsequenz aus der Corona-Krise, dass Besuchsmöglichkeiten mit Infektionsschutz Standard in Pflegeheimen werden. Als Beispiel nannte er in der „Rheinischen Post" abgetrennte Besuchszonen, „in denen sich Pflegeheimbewohner und Angehörige in einem wohnlichen Umfeld durch eine Scheibe getrennt sehen können“. So sollen Besuche auch in Zeiten von Infektionswellen und Pandemien möglich sein.



„Der Schutz der Pflegebedürftigen vor Infektionen darf nicht dazu führen, dass die Menschen vereinsamen“, warnte der Pflegebeauftragte. Auch für Patienten, die etwa aufgrund ihrer Demenz solche Räume nicht nutzen könnten, sollten Besuche ermöglicht werden. Und Patienten, die im Sterben liegen, zumindest einen Menschen zum Abschied bei sich haben können. „Wenn wir das nicht sicherstellen, werden viele Menschen Angst vor einem Umzug in ein Pflegeheim haben.“



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält den Vorschlag für zu kurz gegriffen. Rund 70 Prozent der Pflegeheimbewohner litten an Demenz, viele Pflegebedürftige seien bettlägerig oder stark gehbehindert, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. „Damit wird überdeutlich, dass Besuche hinter Glasscheiben kein Ersatz für einen sicheren Infektionsgrundschutz von Bewohnern, Besuchern und Altenpflegekräften sein kann.“



Nötig seien ein striktes Kontakt-Monitoring, eine konsequente Trennung von Infizierten und Nichtinfizierten sowie wöchentliche Tests für Mitarbeiter und Pflegebedürftige. „Das alles wird Geld kosten. Doch in der Altenpflege zu sparen, heißt, die Menschenwürde von allein über 800 000 Heimbewohnern zu verletzen“, warnte Brysch. Übrigens sei der Besuch von sterbenden Heimbewohnern in keiner Verordnung eines Bundeslandes je verboten gewesen. „Wahr ist aber, dass das gegenüber Angehörigen in den Einrichtungen immer wieder behauptet wurde.“



Der Sozialverband VdK stellte sich hinter die Forderung des Pflegebeauftragten. „Wir dürfen die Schwächsten der Gesellschaft nicht länger sozial isolieren und damit unabsehbare Folgeschäden verursachen“, erklärte Präsidentin Verena Bentele. Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen müssten deshalb individuelle Schutzkonzepte entwickeln. Als Beispiel nannte sie die Einrichtung von Besuchs- und Kontaktorten, notfalls auch außerhalb des Heims auf dem Außengelände oder in öffentlichen Bereichen. (dpa)