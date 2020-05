Die Corona-Rezession wird einer Umfrage zufolge in vielen Branchen Jobs kosten. Beschäftigte zu entlassen oder befristete Verträge nicht zu verlängern, beschlossen im April bereits 58 Prozent der Betriebe in der Gastronomie, 50 Prozent in der Hotelbranche und 43 Prozent der Reisebüros, wie aus der am Montag veröffentlichten Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts hervorgeht. Betroffen sind auch andere Branchen.

Der Deutsche Hochschulverband fordert einen Noten-Bonus für den Fall, dass das diesjährige Abitur infolge der Corona-Krise schlechter ausfallen sollte als im Durchschnitt der letzten Jahre. „Für den Abiturjahrgang 2020 darf kein Nachteil entstehen“, sagte Verbandspräsident Bernhard Kempen den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat für England eine vorsichtige Lockerung der Kontaktbeschränkungen in der Coronavirus-Pandemie angekündigt. „Die Zahl der Todesfälle ist tragisch, das Leiden immens“, sagte Johnson in einer im Fernsehen übertragenen Rede am Sonntagabend. Trotzdem sei es gelungen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Daher könne nun in langsamen Schritten mit Lockerungen begonnen werden. (mehr unten im Newsblog)

Weitere Nachrichten: In Wuhan in China gibt es fünf Neuinfektionen in einem Wohnblock - die höchste Zahl seit dem 11. März. Tunesien hingegen verzeichnet den ersten Tag ohne Neuansteckungen seit Anfang März. Und in Deutschland haben am Wochenende in mehreren Bundesländern Menschen gegen die Corona-Regelungen demonstriert.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es deutschlandweit am Montagmorgen mehr als 171.000 Infektionsfälle und mehr als 7500 Tote. Weltweit sind nach Zählung der Johns Hopkins Universität mehr als 4,1 Millionen Infektionen nachgewiesen und mehr als 282.000 Tote registriert worden.

Mehr zum Coronavirus: