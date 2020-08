Fast 100.000 infizierte Kinder in den USA in den letzten beiden Juliwochen

Einer Studie zufolge haben sich in den USA mindestens 97.000 Kinder in den beiden letzten Juliwochen mit dem Coronavirus infiziert. Das wurde in einem Bericht der American Academy of Pediatrics und der Children's Hospital Association festgestellt. Wie die New York Times berichtet ist das mehr als ein Viertel aller bislang positiv getesteten Kinder. Demnach haben sich bis 30. Juli mindestens 338.000 Kinder in den Vereinigten Staaten mit dem Virus infiziert.

Missouri, Oklahoma, Alaska, Nevada, Idaho und Montana gehörten demnach zu den US-Bundesstaaten mit dem höchsten prozentualen Anstieg von Corona-Infektionen bei Kindern in diesem Zeitraum.



Nicht alle Staaten kategorisieren Kinder in der gleichen Altersgruppe. Die meisten im Bericht genannten Orte ordnen Kinder als Personen, die maximal 17 oder 19 Jahre alte sind. In Alabama lag die Grenze jedoch bei 24 Jahren; in Florida und Utah bei 14 Jahren.

Die Studie dürfte die Debatte über die Schulöffnungen in den USA weiter anheizen. Befürchtet werden Ansteckungen von Lehrern, Schülern und deren Familien und damit ein Wiederanstieg der Infektionszahlen. Das Thema ist in den USA ähnlich wie das Tragen von Schutzmasken politisch aufgeladen: US-Präsident Donald Trump drängt auf eine rasche Öffnung der Schulen und wirft den oppositionellen Demokraten vor, dies zu behindern, um ihm politisch zu schaden.

Bislang haben nur wenige Schulbezirke in den USA eine Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen angekündigt. Erst am Mittwoch strich die Großstadt Chicago Pläne für eine Rückkehr der Schüler ins Klassenzimmer. In den USA wurden seit Beginn der Pandemie rund 5 Millionen Coronavirus-Fälle registriert, mehr als 163.000 Menschen starben an den Folgen einer Infektion. Das sind die mit Abstand höchsten Zahlen weltweit.(Tsp, AFP)