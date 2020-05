Mehr als 30.000 Tote in Italien Italien meldet den zweiten Tag in Folge weniger Virus-Tote. Zuletzt habe es 243 neue Todesfälle gegeben, teilt die Zivilschutzbehörde mit. Am Donnerstag waren es 274 gewesen, am Mittwoch 369 und am Dienstag 236. Insgesamt beträgt die Zahl der offiziell mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Toten damit nun 30.201. Nur in den USA und Großbritannien ist sie höher. Die Zahl der Neuinfektionen sank von 1401 am Donnerstag auf 1327. Insgesamt sind damit 217.185 Ansteckungen registriert. (dpa)