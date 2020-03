Tschechien und Polen kündigen verstärkte Kontrollen an Grenze zu Deutschland an Wegen der Coronavirus -Epidemie wollen Tschechien und Polen ihre Kontrollen an der Grenze zu Deutschland verstärken. Wie die bayerische Polizei mitteilte, will Tschechien ab Montag stichprobenartig kontrollieren, ob Einreisende mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sein könnten. Dazu sollten etwa Informationsflyer verteilt und stichprobenartig auch Temperaturmessungen vorgenommen werden. Die polnischen Behörden kündigten ähnliche Kontrollen am ehemaligen Grenzübergang Jedrzychowice an.



Die tschechischen Behörden hätten betont, dass es sich nicht um die Wiedereinführung von Grenzkontrollen handele, sondern um eine präventive Maßnahme zur Verhinderung der Virusausbreitung in Tschechien, erklärte das Polizeipräsidium Oberpfalz. In Bayern könne es deshalb zu Staus bei der Ausreise nach Tschechien kommen.



Polen will vorerst nur am Grenzübergang Jedrzychowice an der Autobahn A4 nördlich von Görlitz Kontrollen vornehmen. Wie der Verwaltungschef der Woiwodschaft Niederschlesien, Jaroslaw Obremski, der polnischen Nachrichtenagentur PAP sagte, soll ab Montagnachmittag stichprobenartig die Körpertemperatur von Autofahrern und Busreisenden gemessen werden. Bei einem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion sollen die Betroffenen demnach mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. (AFP)