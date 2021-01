Britische Forscherin warnt vor neuer Corona-Variante

Ihre Schlussfolgerung: "Alles, was wir wissen, deutet in dieselbe Richtung: Wir müssen dringend handeln, um die Verbreitung (der neuen Variante; Anm. d. Red.) in ganz Großbritannien zu verhindern. Diese Variante sich verbreiten zu lassen, ist keine Option. Wir müssen Schulen schließen, bis wir sie sicher machen und Ansteckungen verhindern können. Das ist jetzt wirklich kritisch."

Wissenschaftler des Imperial College in London haben eine Auswertung zur neuen Coronavirus-Variante B.1.1.7 vorgelegt ( zu finden hier ).Die Ergebnisse der Untersuchung nennt die britische Epidemiologin Deepti Gurdasani von der Queen Mary University in London "sehr beunruhigend". Wie bisher schon vermutet, weist sie erneut darauf hin, dass die neue Variante deutlich ansteckender ist, als die bisher verbreiteten Virus-Varianten.In ihrem ausführlichen Thread auf Twitter schreibt die Forscherin, dass die neue Variante bisher vor allem in den jüngeren Altersgruppen vorkomme, aber es nur eine Frage der Zeit sei, bis auch Ältere stark betroffen sind. Sie warnt, dass sich damit die Coronalage in Großbritannien deutlich verschlimmern könnte.Verbreitet sich die neue Variante so stark wie bisher, könnten innerhalb von zwei Monaten 2000 tägliche Fälle in einer Region zu 62.000 täglichen Infektionen führen. Knapp 5200 wären es nach zwei Monaten mit der Ansteckungsrate der herkömmlichen Corona-Variante.