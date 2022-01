Österreich beendet Lockdown für Ungeimpfte am Montag Österreich beendet den Lockdown für Ungeimpfte am kommenden Montag nach mehr als zwei Monaten. Das gaben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwochmittag bekannt. Sie begründen diesen Schritt mit der derzeit „stabilen Zahl“ der Patienten in den Krankenhäusern. Omikron schlage „nicht so stark wie befürchtet“ in den Krankenhäusern zu. Auch die Experten zur Pandemiebekämpfung würden den Lockdown „nicht mehr als sinnvoll“ erachten, so die Regierung.

Zugleich bleibe aber die 2G-Regel in weiten Teilen des öffentlichen Lebens erhalten, die Ungeimpften zum Beispiel das Einkaufen nur in Geschäften des täglichen Bedarfs erlaubt. Dafür können Menschen ohne Impfung gegen Corona ab Montag ihr Zuhause auch ohne triftigen Grund verlassen.





Unterdessen ist die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden laut Gesundheitsminister Mückstein auf einen Rekordwert von mehr als 30.000 Fällen gestiegen. Das entspräche unter Berücksichtigung der Zahl der Einwohner 270.000 Fällen in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei über 2000 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Experten erwarteten in den nächsten beiden Wochen bis zu 40.000 Fälle, sagte Nehammer. (Tsp, dpa)