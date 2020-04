Luftwaffe fliegt weitere Italiener aus Bergamo aus

Die Luftwaffe ist am Mittwoch zu einem weiteren Flug nach Bergamo gestartet, um schwer an Covid-19 erkrankte Italiener zur Behandlung nach Deutschland zu fliegen. Mit dem Flug des Airbus A310 MedEvac sollten sechs Intensiv-Patienten nach Köln gebracht werden, sagte ein Luftwaffen-Sprecher am Mittwoch in Berlin. Sie sollen in zivile Krankenhäuser behandelt werden.



Der Spezial-Airbus ist die fliegende Intensivstation der Bundeswehr und wird eingesetzt, um wegen der dramatischen Notlage in den Krankenhäusern Norditaliens zu helfen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erklärte dazu am Mittwoch über Twitter: „ITA braucht weiter unsere Hilfe. Wir stehen fest an der Seite unserer Partner und fliegen für Sie mit unserem A310 MedEvac.“

Nach Informationen des sächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt sind zudem zwei Patienten aus Bergamo nach Bayern ausgeflogen worden. Sie sollen in Erlangen und Regensburg weiterbehandelt werden. Die italienische Luftwaffe flog am Mittwoch ein deutsches Hilfsteam von Erfurt nach Neapel, zwei Ärzte und zwei Krankenschwestern aus Thüringen. Wendt hatte zusammen mit der deutschen Botschaft in Rom letzte Woche die erste Übernahme italienischer Patienten durch Sachsen organisiert. Tsp mit (dpa)