Von der Leyen kündigt Kurzarbeitermodell für die EU an

Die EU-Kommission will mit einem neuen Kurzarbeitermodell nach deutschem Vorbild europaweit Arbeitsplätze in der Coronavirus-Krise sichern. "Die Unternehmen zahlen ihren Mitarbeitern Löhne und Gehälter, auch wenn sie im Moment kein Geld verdienen. Europa kommt ihnen jetzt mit einer neuen Initiative zu Hilfe", sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in einer Videobotschaft. So solle "Italien, Spanien und allen anderen schwer betroffenen Ländern" mit Hilfe der Solidarität anderer Mitgliedstaaten geholfen werden.