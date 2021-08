Im Zoo in der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind zwei Sumatra-Tiger an Covid-19 erkrankt. Die beiden Männchen Tino und Hari seien nach grippeähnlichen Symptomen Mitte Juli positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte Jakartas Park- und Forstverwaltung am Sonntag mit. (mehr dazu im Newsblog)

Mehr zur Corona-Pandemie:

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat die „Querdenker“-Szene scharf angegriffen.

scharf angegriffen. Mit 32,4 Millionen Menschen sind in Italien 60 Prozent der Bevölkerung über 12 Jahren vollständig geimpft.

vollständig geimpft. Der Tagesspiegel zeigt die aktuellen Zahlen der Pandemie live in Karten und Grafiken. Demnach gibt es Stand Sonntagmittag 30.338 aktive bestätigte Fälle in Deutschland.

