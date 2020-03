China macht die Grenzen für Ausländer dicht

Das bei der Bekämpfung des Coronavirus fortgeschrittene China hat die Schließung seiner Grenzen für Ausländer angekündigt. Die Maßnahme trete ab Samstag in Kraft, teilte das Außenministerium in Peking am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. Ein Grund für die Schließung wurde zunächst nicht genannt.

Coronavirus-Krise

Beobachter in Peking gingen aber davon aus, dass eine von Ausländern ausgelöste zweite Infektionswelle mit dem Erreger Sars-CoV-2, demAuslöser der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19, verhindert werden solle.hieß es in der Mitteilung.China, wo dieEnde vergangenen Jahres ihren Ausgang nahm, kämpft nach eigenen Angaben inzwischen mehr mit „importierten“ Infektionen. So hatte die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitgeteilt,Innerhalb des Landes gab es dagegen nach offiziellen Angaben keine neuen Infektionen mehr.allerdings dicht gefolgt von Italien mit über 74 000 Infizierten.