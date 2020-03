Die EU hat das Risiko für eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus hochgestuft. Es werde nun als „moderat bis hoch“ für Menschen in der EU eingestuft, teilte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) am Montag mit. Bisher hatte es bei „moderat“ gelegen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in Brüssel, das Virus breite sich weiter aus.

In der EU gebe es nun 2100 bestätigte Ansteckungsfälle in 18 EU-Ländern, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. 38 EU-Bürger starben demnach an den Folgen der Infektion.

In Berlin hat die Senatsverwaltung für Gesundheit am späten Sonntagabend den ersten Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Patienten in der Hauptstadt bestätigt. Das Robert Koch-Instituts (RKI) teilte am Montag mit, die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Deutschland sei auf 150 gestiegen. Die tatsächliche Zahl der Fälle dürfte bundesweit noch etwas darüber liegen, weil neue Nachweise hinzukommen. In Italien sind bisher 34 Menschen an der Virusinfektion gestorben.

Bundesinnenminister Horst Seehofer geht nicht von einem schnellen Ende des Kampfes gegen das neuartige Coronavirus aus. „Ich rechne damit, dass wir zum Jahreswechsel einen entsprechenden Impfstoff zur Verfügung haben“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Bis dahin müsse man das Virus „mit den klassischen Mitteln des Seuchenschutzes bekämpfen“. Auch die Absperrung von Regionen oder Städten schloss Seehofer nicht völlig aus. „Dieses Szenario wäre das letzte Mittel“, sagte der CSU-Politiker.

Hintergrund über das Coronavirus: