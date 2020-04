Queen Elizabeth plant Ansprache - Boris Johnson muss Selbstisolation verlängern



Die britische Königin Elizabeth II. (93) will sich wegen der Coronavirus-Pandemie mit einer Ansprache an das britische Volk und den Commonwealth wenden. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit. Ausgestrahlt werden soll die Rede am Sonntag um 20.00 Uhr. Die Ankündigung gilt als Zeichen, dass die britische Regierung zunehmend beunruhigt ist durch die rasch wachsende Zahl der Todesfälle durch Covid-19. Das Gesundheitsministerium in London verzeichnete mit 684 Sterbefällen am Freitag einen neuen Tagesrekord. Die Zahl der Toten in Großbritannien stieg damit auf 3605.

Der mit dem Coronavirusteilte am Freitag mit, er müsse seineverlängern.. „Dem Ratschlag der Regierung zufolge muss ich meine Selbstisolation weiterführen“, sagte Johnson in einer Videobotschaft auf Twitter. Der britische Regierungschef sitzt damit seit mehr als einer Woche in seiner Dienstwohnung in der Londoner Downing Street fest.Der britische(71) weihte am Freitag ein. Das NHS Nightingale Hospital London wurde in den vergangenen zehn Tagen, dem Excel-Centre, eingerichtet. Dort stehen vorerstzur Verfügung. Bei Bedarf soll die Kapazität aber auf mehrere Tausend Betten erhöht werden, hieß es in einer Mitteilung des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS.Auch. In weiteren Städten sind sie in Planung. Prince Chalres hält sich seit Bekanntwerden seiner eigenen Infektion mit dem Coronavirus vor anderthalb Wochen auf seinem Landsitz in Schottland auf. Er hatte aber nur milde Symptome und beendete seine Selbstisolation inzwischen wieder. (dpa)