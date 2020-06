Der brasilianische Bundesstaat Rio de Janeiro hat am Samstag seine Corona-Beschränkungen gelockert. Gouverneur Wilson Witzel ordnete per Dekret an, dass Bars, Restaurants und Einkaufszentren teilweise wieder öffnen dürfen. Auch einige sportliche Aktivitäten sind wieder erlaubt. Schon am Samstagvormittag strömten wieder viele Menschen an die Strände.



Rio de Janeiro ist mit mehr als 6400 Todes- und 63.000 Infektionsfällen der am zweitstärksten betroffene Bundesstaat Brasiliens. Die strengen Corona-Maßnahmen in Rio hätten mehr als 46.000 Menschen das Leben gerettet, schrieb Witzel, der in der Corona-Pandemie einer der schärfsten Kritiker von Präsident Jair Bolsonaro ist, im Onlinedienst Twitter.