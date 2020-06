Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover mitgeteilt.

Hintergrund sei, dass es in Schweden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner gegeben habe. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten vom Sonntag: An Flughäfen in Deutschland soll es künftig für alle Passagiere und Angestellte eine Maskenpflicht geben. Das berichtet „Der Spiegel“. Flughafenbetreiber und Behörden erarbeiteten demnach gerade ein entsprechendes Sicherheitskonzept. Einem Entwurf zufolge, von dem „Der Spiegel“ berichtet, sei die Maskenpflicht nötig, weil das Abstandhalten nicht in allen Flughafen-Bereichen möglich sei.

China will einen Impfstoff gegen das Coronavirus weltweit verfügbar machen, sobald er entwickelt ist. Dies kündigt Wissenschaftsminister Wang Zhigang an.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Insgesamt wurden in Deutschland bisher rund 185.700 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Mehr als 8700 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Infektionen ist insgesamt rückläufig, aktuell überschreitet nach Tagesspiegel-Berechnungen auch kein Landkreis die Grenze von 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner.

Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 6,9 Millionen nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus und rund 400.000 Tote.





Mehr zum Coronavirus: