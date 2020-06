Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, dass die Corona-Warn-App in der kommenden Woche vorgestellt werden soll. „Wir werden die App im Laufe der nächsten Woche vorstellen. Diese Zeit brauchten wir für die Entwicklung, weil wir hohe Anforderungen stellen“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“. Spahn betonte, die App müsse strenge Vorgaben beim Datenschutz und bei der Energieeffizienz erfüllen. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten: Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover mitgeteilt. Hintergrund sei, dass es in Schweden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner gegeben habe.

An Flughäfen in Deutschland soll es künftig für alle Passagiere und Angestellte eine Maskenpflicht geben. Das berichtet „Der Spiegel“. Flughafenbetreiber und Behörden erarbeiteten demnach gerade ein entsprechendes Sicherheitskonzept. Einem Entwurf zufolge, von dem „Der Spiegel“ berichtet, sei die Maskenpflicht nötig, weil das Abstandhalten nicht in allen Flughafen-Bereichen möglich sei.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Insgesamt wurden in Deutschland bisher rund 185.8900 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Mehr als 8700 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als sieben Millionen nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus und fast 403.000 Tote.





