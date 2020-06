Wie ist die aktuelle Situation in Deutschland?

Trotz aktueller Ausbrüche in Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag in Berlin positive Entwicklungen: In 137 Landkreisen in Deutschland gebe es seit sieben Tagen keine neuen Fälle und die Fallzahlen in 212 weiteren Landkreisen liegen unter fünf pro 100 000 Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 ist gesunken und liegt pro Tag im unteren zweistelligen Bereich. Engpässe in der Behandlungskapazität liegen nicht vor, es sind ausreichend Betten auf Intensivstationen und Beatmungsgeräte zur Behandlung schwerer Fälle verfügbar.

Es wurden jedoch neue Ausbrüche in Aufnahme-Einrichtungen für Asylbewerber und Geflüchtete, in fleischverarbeitenden und Logistikbetrieben, unter Erntehelfern sowie in Zusammenhang mit religiösen Veranstaltungen und Familienfeiern gemeldet.

Die Reproduktionszahl des Coronavirus, der statistische Wert „R“, der angibt wie viele Personen von einer infizierten Person angesteckt werden, liegt seit dem Wochenende zwischen zwei und drei. Ein stabilerer R-Wert, in dem lokale Ausbrüche weniger gewichtet sind, liegt bei 1,83, sagte RKI-Chef Lothar Wieler auf der online übertragenen Pressekonferenz. Ob es für den Anstieg weitere Gründe gebe als die lokalen Ausbrüche werde noch geprüft. „Bei insgesamt niedrigen Fallzahlen schwanken die R-Werte stark“, sagt Wieler.

Können sich die lokalen Ausbrüche auf die Allgemeinbevölkerung ausbreiten?

Die Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung vor Ort werden von Gesundheitsämtern beschlossen. „Diese beobachten das Geschehen sehr genau und erkennen die Fälle früh“, sagte die RKI-Epidemiologin Ute Rexroth. Anschließend müssten Personen identifiziert werden, die mit Infizierten Kontakt hatten, um die Infektionsketten möglichst früh zu brechen, indem die Personen isoliert werden.

Welche Maßnahmen konkret getroffen werden, müsse vor Ort auf Basis von Informationen zu den Betroffenen und möglichen Gefährdungen weiterer Personenkreise entschieden werden. Die Gesundheitsämter der Landkreise tauschen sich aber auch mit den zuständigen Landesbehörden aus.

Warum kommt es im ganzen Kreis Gütersloh zum Lockdown?

Für den Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen verhängte die Landesregierung nun erneut weitgehende Kontaktbeschränkungen, nachdem bei mehr als 1550 Beschäftigten des Fleischverarbeiters Tönnies in Reihentests Corona-Infektionen festgestellt worden waren. Von den bei Tönnies und den Subunternehmen Beschäftigten sind inzwischen über 6100 Menschen getestet worden. Die meisten Fälle gab es in der Fleischzerlegung, Experten halten die anstrengende körperliche Arbeit, die verstärkte Entstehung von Aerosolen und die Kühlung in dem Bereich für Faktoren, die die Ausbreitung begünstigt haben können, hinzu kommen oft beengte Verhältnisse in den Unterkünften.

Als erstes wurde vergangene Woche für 7000 Beschäftigte Quarantäne angeordnet und für rund 50.000 Kinder der Kita- und Schulbetrieb eingestellt. Aufgrund der hohen Zahl an Infizierten, die zudem an vielen unterschiedlichen Orten untergebracht sind, hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nun einen Lockdown für den Kreis mit seinen 365.000 Einwohnern verkündet. Der von Bund und Ländern zur Kontaktnachverfolgung als kritisch eingestufte Grenzwert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen wurde deutlich überschritten.

Aber: Über die Infizierten bei Tönnies hinaus gibt es im ganzen Kreis nur 24 mit dem Coronavirus Infizierte. Laschet sieht das Ganze daher als Präventivmaßnahme: Er will Zeit zum Testen gewinnen. Alle Bürger dürfen sich kostenlos testen lassen, zudem werden alle Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und alle Beschäftigten der Fleischindustrie in NRW getestet. „Deshalb wollen wir diesen Ruhezustand herbeiführen“, sagt er. Es gelte, rasch festzustellen, ob über die Mitarbeiter von Tönnies hinaus das Virus in der Bevölkerung bereits verbreitet ist.

Der Lockdown gilt vorerst bis 30. Juni. Auch für Teile des angrenzenden Kreises Warendorf gelten Einschränkungen.

Was bedeutet das für die Menschen?

Die Bürger im Kreis Gütersloh müssen wieder mit den Kontaktbeschränkungen leben, die im März bundesweit verfügt worden waren. Nur Angehörige eines Haushalts oder zwei Personen zweier Haushalte dürfen sich draußen zusammen bewegen. Konzerte und andere Aufführungen sind untersagt; Kinos, Museen, Galerien, Schlösser, Burgen und Gedenkstätten werden geschlossen. Sport in geschlossenen Räumen wird untersagt, genauso wie der Betrieb von Fitnessstudios. Auch Hallenschwimmbäder, Saunen und Wellnesseinrichtungen sind wieder zu, Restaurants müssen den Betrieb drosseln, Bars den Betrieb einstellen und Picknick und Grillen im öffentlichen Raum wird wieder verboten.

Allerdings gibt es kein „Ausreiseverbot“, betont Laschet. Am Freitag beginnen die Sommerferien in NRW; wer einen Urlaub geplant hat, kann den antreten, am besten mit vorherigem Corona-Test. Allerdings dürfen gemäß der Corona-Landesverordnung Hotels in Mecklenburg-Vorpommern Gäste nicht unterbringen, die aus Regionen mit mehr als 50 Infizierten je 100 000 Einwohner kommen. Auch Bayern erließ ein Beherbergungsverbot für Bürger aus Gütersloh. Eine Ausnahme gibt es für Gäste, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können.

Ist das die zweite Welle?

Lothar Wieler geht nicht davon aus, dass der Anstieg der Reproduktionszahl auf den Beginn einer zweiten Welle der Corona-Epidemie in Deutschland schließen lässt. Er führte die insgesamt niedrigen Fallzahlen und die begrenzte geografische Verbreitung an. Den Beginn einer zweiten Welle müsse man aber nicht nur an aktuellen Ausbrüchen festmachen, sondern auch an der Schwere der Erkrankungen und der Auslastung des Gesundheitswesens zur Versorgung der Patienten. „Aus diesen drei Parametern ergibt sich ein Schwellenwert für eine zweite Welle“, sagte Wieler.

Auszuschließen sei eine zweite Welle nicht, sagte der RKI-Leiter. Er interpretiert den aktuellen Anstieg der Fallzahlen in Iran als Beginn einer zweiten Infektionswelle in dem Land. Nach einem raschen Anstieg der Fallzahlen im März waren sie den April über gesunken, steigen aber seit Mai wieder an. Das südkoreanische Zentrum für Krankheitskontrolle geht davon aus, dass die zweite Welle in Südkorea im Mai begonnen habe.

Zur Situation in Deutschland sagte Wieler: „Die zweite Welle kann kommen.“ Das Virus sei im Land, und wenn man ihm eine Chance gebe sich auszubreiten, werde es sie nutzen. „Aber wenn die Menschen weiterhin vorsichtig bleiben und keine Massenveranstaltungen zugelassen werden, können wir sie auch ohne Impfstoff und Medikamente verhindern“, so Wieler.

Welche Rollen spielt die Öffnung von Schulen?

Neue Covid-19-Fälle in Israel werden mit dem laufenden Schulbetrieb in Zusammenhang gebracht. Zur Situation in Deutschland sagte Wieler, dass die Wiederaufnahme des normalen Schulbetriebs nach den Sommerferien mit guten Hygienekonzepten begleitet werden müsse.

Es sei davon auszugehen, dass sich Kinder anstecken und das Virus auch weitergeben können, obwohl sie seltener selbst schwer erkranken. „Bislang ist jedoch unklar wie effizient sie das Virus auf Erwachsene übertragen“, so Wieler. Bislang erhobene Daten stammten größtenteils aus der Zeit, in der Schulen und Kitas geschlossen oder der Betrieb eingeschränkt war.

Kinder seien zwar geringer gefährdet als Erwachsene, es sei aber notwendig Infektionen von Lehr- und Betreuungspersonal zu beobachten. Das RKI kooperiert in einer angelegten Studie mit dem Deutschen Jugendinstitut, die die Schulöffnungen begleiten werde.

Wo stecken sich Menschen an?

Aus Datenschutzgründen liegen dem Robert-Koch-Institut keine umfassenden Informationen zu jedem gemeldeten Fall vor. Ute Rexroth erklärte jedoch, dass Armut das Risiko für Covid-19 erhöhe und sozial prekäre Wohnverhältnisse Infektionen begünstigen könnten. Das Virus werde häufig innerhalb von Haushalten, Heimen, und Unterkünften übertragen. Es sei jedoch schwierig den Infektionsort zu ermitteln.

Wie entwickelt sich das Krankheitsgeschehen im Herbst und Winter?

„Ich erwarte weitere Fälle, wir werden das Virus kontinuierlich im Land haben“, sagte Wieler auf die Frage nach der weiteren Entwicklung. Im Herbst und Winter würden Infektionen der oberen und unteren Atemwege zunehmen. „Wir müssen sensibel sein“, sagte Wieler,

Regeln zum Abstandhalten, zur Hygiene und das Tragen von Atemschutzmasken im Alltag (AHA-Regeln) haben sich jedoch als erfolgreiches Mittel erwiesen, Corona-Infektionen zu verhindern. Sie könnten zudem dazu beitragen die Zahl der Grippefälle zu reduzieren.