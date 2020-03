Großzügige Geste in Bayern: Beschäftigte in Krankenhäusern, Kliniken, Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sollen in der Corona-Krise ihr Essen und Trinken kostenfrei bekommen. Das twitterte Ministerpräsident Markus Söder (mehr dazu unten im Newsblog).

Falls Sie jetzt erst zu uns kommen, hier die wichtigen Entwicklungen am Dienstag: Um das Ansteckungsrisiko des Coronavirus in Deutschland zu mindern, beteiligen sich viele Prominente an einer Initiative zum Masketragen.

Nun wurde auch das größte Sportereignis des Jahres verschoben: Die Olympischen Spiele in Tokio werden erst 2021 ausgetragen.

Als erstes Bundesland hat Nordrhein-Westfalen laut einem Zeitungsbericht einen Bußgeldkatalog erarbeitet, mit dem Verstöße gegen die Maßnahmen zum Schutz vor der Coronavirus-Pandemie geahndet werden sollen. Teilweise sind hohe Geldbußen vorgesehen, wie die „Bild“-Zeitung meldet. So sollten etwa bei unerlaubten Besuchen in Krankenhäusern oder Altenheimen 800 Euro fällig werden, heißt es in dem Bericht.

Und hier die aktuellsten Zahlen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 27.436 angegeben - ein Plus von 4764 zum Vortag. Die Johns Hopkins-Universität (JHU) meldete am Dienstagnachmittag 30.150 Infizierte für Deutschland. Eine eigene Zählung des Tagesspiegels mit allen Daten aus den Landkreisen ergibt für den Dienstag mehr als 33.000 Infizierte.

Hintergrund über das Coronavirus: