Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht davon aus, dass sich die Menschen in Deutschland auf eine lange Phase des Verzichts einstellen müssen. "Es wird weiterhin Einschränkungen geben müssen, sicher bis zum Ende des Jahres, wahrscheinlich darüber hinaus", sagte Laschet dem "Spiegel" (mehr im Newsblog unten).

Sachsen hat als erstes Bundesland für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Einzelhandel eine Maskenpflicht beschlossen. Die Regelung gelte von Montag an, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag nach einer Sitzung des Landeskabinetts in Dresden.

Die weltweite Reisewarnung, die das Auswärtige Amt am 17. März bis vorerst Ende April 2020 ausgesprochen hatte, wird wohl weiter andauern. Das verkündete Maas auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen in Berlin.



Die aktuellen Zahlen: Die Universität Johns Hopkins in Baltimore zählt am Freitagmorgen weltweit mehr als 2,1 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionsfälle und gut 145.000 nachgewiesene Covid-19-Tote. Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland derzeit mehr als 138.000 nachgewiesene Infektionsfälle und mehr als 4000 Tote.



Hintergründe zum Coronavirus: