Ikea will Möbelhäuser in Europa ab Mai öffnen Die Öffnung der Ikea-Möbelhäuser ab Mai sei nötig, denn die Pandemie habe die Umsätze um rund 60 Prozent einbrechen lassen, sagte der Chef des Ikea-Mutterkonzerns Ingka Group, Jesper Brodin, am Freitag. Die meisten der Möbelhäuser in Europa und alle in Nordamerika seien geschlossen, nur in Asien könnten die Kunden in den Filialen einkaufen. Ein Lichtblick seien die Verkäufe über das Internet, die stark angezogen und sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt hätten. In Deutschland können die Kunden ab Montag in Nordrhein-Westfalen schon wieder in die Möbelhäuser kommen. Diese können aufgrund einer Ausnahmeregelung öffnen. (Reuters)