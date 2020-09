Sollten alle, die sich nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt und eventuell die Krankheit Covid-19 durchgemacht haben und in deren Blut Antikörper gegen das Corona-Virus entdeckt wurden, das in einem amtlichen Dokument bestätigt bekommen? Einer Art Ausweis, der gegenüber anderen Bürgern und Bürgerinnen zu Privilegien führen, aber auch Pflichten mit sich bringen könnte?

Es hat eine Weile gedauert, bis der Deutsche Ethikrat der Bitte des Bundesgesundheitsministers um eine Stellungnahme zu dieser heiklen, auch in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierten Frage nachgekommen ist. Schon Anfang Mai hatte dessen Vorsitzende die erbetene Stellungnahme in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk als „wirklich steile Aufgabe“ bezeichnet. Nun liegt sie vor, und ihre teils einstimmige, teils mehrstimmige Form lässt auf ein zähes Ringen schließen.

Einstimmiges Nein

Auf die Frage, ob zum jetzigen Zeitpunkt ein solches Dokument eingeführt werden sollte, antwortet der Deutsche Ethikrat in seiner Stellungnahme zu „Immunitätsbescheinigungen in der Covid-19-Pandemie“ zunächst mit einem einstimmigen Nein. „Der aktuelle naturwissenschaftlich-medizinische Sachverstand spricht nach Auffassung aller Ratsmitglieder dagegen, zum jetzigen Zeitpunkt die Einführung einer Immunitätsbescheinigung zu empfehlen.“

Die Mitglieder des Gremiums sind sich einig, dass das Wissen über die Verlässlichkeit und den zeitlichen Verlauf der komplexen Antwort des Immunsystems auf eine Infektion dafür noch nicht ausreicht. Zwar ist bekannt, dass eine Ansteckung B-Zellen des Immunsystems zur Bildung von Antikörpern veranlasst, und dass T- und B-Zellen ein Immungedächtnis ausbilden, das vor einer erneuten Erkrankung schützen kann.

Ob das in jedem Fall gelingt und wie lange der Schutz anhält, sei aber noch ungeklärt, warnt das interdisziplinär zusammengesetzte Gremium. Es fehlten naturgemäß langfristige Beobachtungsstudien zur Immunität und zur Nicht-Infektiosität von Menschen nach durchgemachter Infektion.

Aussagekraft der Antikörpertests bislang eingeschränkt

Zudem sei die Aussagekraft gängiger Antikörpertests bislang eingeschränkt. Zuverlässige Tests, in denen im Labor nach „neutralisierenden“ Antikörpern gefahndet wird, die das Virus wirksam attackieren können, sind aber für den allgemeinen Einsatz zu aufwändig.

„Sollte künftig bekannt werden, dass eine gewisse Konzentration bestimmter Antikörper ausreichend Schutz vor einer erneuten Erkrankung an Covid-19 und der Ansteckung anderer Menschen verleiht, könnte sich ein entsprechender Antikörpernachweis als Grundlage für eine etwaige Immunitätsbescheinigung eignen“, betonen die Ratsmitglieder. Dann müssten die Tests allerdings durch öffentliche Stellen kontrolliert und in Abständen wiederholt werden.

Tests müssten kontrolliert werden

Auch, dass frei verkäufliche Tests zum Nachweis einer Immunität gegen Sars-CoV-2 strenger reguliert werden sollten, ist Konsens unter den Ratsmitgliedern.

Soweit die sachlichen Voraussetzungen für die Ausstellung von Immunitätsausweisen, über die die Mitglieder des Ethikrates sich einig sind. Doch sind derartige Dokumente auch sinnvoll und erstrebenswert? In dieser Frage scheiden sich die Geister, im Ethikrat haben sich zwei gleich große Fraktionen gebildet.

Eventuell stufenweise Einführung

Zwölf Mitglieder des interdisziplinär zusammengesetzten Gremiums, darunter dessen Vorsitzende, die Medizinerin und Medizinethikerin Alena Buyx, und der Münchner Philosophieprofessor Julian Nida-Rümelin, kommen auf der Grundlage der risikoethischen Überlegung, dass Entscheidungen auch „unter Unsicherheitsbedingungen“ getroffen werden müssen, zu dem Schluss, dass solche Bescheinigungen denkbar sind: Sie könnten, falls mehr Klarheit über die Immunität und die daraus resultierende Nichtgefährdung anderer gewonnen würde, eventuell stufenweise eingeführt und für bestimmte Bereiche genutzt werden, etwa für Tätigkeiten, die große räumliche Nähe zu anderen Personen erfordern.

Eine Ungleichbehandlung der Bürger sei prinzipiell zu rechtfertigen, schon weil auf diese Weise etwa negative wirtschaftliche Folgen begrenzt und unnötige PCR-Tests vermieden werden könnten, aber auch, weil individuelle Freiheitsbeschränkungen für den Fall gesicherter Immunität schwer zu rechtfertigen seien.

Möglicherweise mit Pflichten verbinden

Es geht der Gruppe erkennbar vor allem um Erleichterungen von altruistischem Handeln in einem „Konzept verantwortlicher Freiheit“, nicht um Sonderrechte Einzelner. Die Bescheinigungen sollten deshalb zum Beispiel „nicht von der Pflicht entbinden, im öffentlichen Nahverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“.

Eventuell sollten mit der Ausstellung derartiger Dokumente auch Pflichten verbunden werden. Auf jeden Fall müsse eine Begrenzung von deren Gültigkeit bestehen, „die fortlaufend mit dem wissenschaftlichen Sachstand abzugleichen ist“. Und die Bürger seien über „unvermeidliche Restunsicherheiten“ aufzuklären.

Sechs Mitglieder aus dieser Gruppe werben zusätzlich dafür, dass Genesene schon jetzt und ganz unabhängig von der Ausweis-Frage ihr zumindest zeitweilig sehr geringes Reinfektionsrisiko nutzen, um Aufgaben im medizinischen, sozialen oder öffentlichen Verwaltungs-Bereich zu übernehmen – auch ohne eine formelle Bescheinigung, allerdings flankiert von Tests und aufgrund einer freiwilligen Entscheidung. Bereits heute könne „von einer erhöhten Abwehrkraft nach überstandener Covid-19-Erkrankung ausgegangen werden“, so argumentieren sie.

Hälfte lehnt Bescheinigung entschieden ab

Die andere Hälfte des Ethikrates lehnt nicht nur diesen „ergänzenden Handlungsvorschlag“, sondern auch perspektivisch den Einsatz von staatlich kontrollierten Immunitätsbescheinigungen entschieden ab. Die Mitglieder dieser Gruppe sind skeptisch, was die Möglichkeit zur Entwicklung von Tests betrifft, mit denen eine „hinreichend lange anhaltende und verlässliche Immunität“ belegt werden könnte. Vom Einsatz von Immunitätsbescheinigungen könnten Gesundheitsgefährdungen für die Allgemeinheit und insbesondere für vulnerable Gruppen ausgehen.

Doch selbst wenn es in absehbarer Zeit hieb- und stichfeste Verfahren zur Ermittlung der Immunität geben sollte, sehen die Vertreter dieser Position praktische, ethische und rechtliche Gründe, die gegen derartige Dokumente sprechen.

Gefahr einer Zwei-Klassen-Gesellschaft

Sie sehen zum Beispiel die Gefahr einer Zwei-Klassen-Gesellschaft, in der eine geringe Anzahl Genesener einer Mehrheit nicht Infizierter gegenüberstünde, die noch dazu eventuell Fehlanreize bekämen, sich gezielt zu infizieren. Das Personal medizinischer und sozialer Einrichtungen könnte sich zudem unter Druck fühlen, sich Antikörpertests zu unterziehen und bei einem positiven Ergebnis Sonderaufgaben zu übernehmen.

Statt Ressourcen für das Ausstellen amtlicher Bescheinigungen zu binden, solle man verstärkt an flankierende Maßnahmen wie mehr PCR-Testung und Ergänzungen im Infektionsschutzgesetz denken, um etwa Angehörigen und Helfern den Besuch vulnerabler Gruppen zu ermöglichen.

Etwa an anlassbezogene ärztliche „Bescheinigungen der – hochwahrscheinlichen – Nichtinfektiosität“ nach einer aktuellen PCR-Testung oder auch nach zuverlässigen Antikörpertests. „Um ein staatlich kontrolliertes Papier analog einem Impfpass handelte es sich dabei aber nicht.“

Impf-Priorität

Wie sich die Lage durch die Einführung von Impfungen verändern könnte, erörtert der Deutsche Ethikrat in seiner neuen Stellungnahme nicht. Was dieses Zukunfts-Thema betrifft, könnte bald eine neue Aufgabe auf das Gremium zukommen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn möchte neben der Leopoldina und der Ständigen Impfkommission (STIKO) auch den Deutschen Ethikrat um Rat in der Frage bitten, welchen Bürgerinnen und Bürgern ein Corona-Impfschutz zuerst angeboten werden sollte.