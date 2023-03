Das Rennen von Venus und Jupiter So sehen Sie die Planeten heute am Himmel

Nach dem „grünen Komenten“ und den Polarlichtern gibt es nun den nächsten guten Grund, abends nach oben zu schauen: Die beiden hellsten Planeten Venus und Jupiter beherrschen im März den abendlichen Sternenhimmel.

Etwa eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang kann man im Südwesten die Venus erkennen. Bald darauf zeigt sich auch Jupiter, der zweithellste Planet. Zwei Stunden lang sind die Planeten am Nachthimmel mit dem bloßen Auge erkennbar, solange das Wetter mitspielt.

Venus und Jupiter verändern im Verlauf ihre Positionen am Himmel und liefern sich damit ein „Planetenrennen“. Mittwoch- und Donnerstagabend stehen sie am dichtesten zusammen. Bereits am Donnerstag überholt Venus nur eine Vollmondbreite nördlich den Riesenplaneten Jupiter.

Der beste Zeitpunkt für ein Astrofoto ist am 23. März

Bis zum 23. März wird ihr Abstand deutlich wachsen: An diesem Tag steht die Sichel des zunehmenden Mondes direkt zwischen beiden Planeten. Ein ungewöhnlicher Anblick, der vermutlich viele Hobbyfotografen auf den Plan rufen wird.

Venus wird zu einem auffallenden Gestirn, das vermutlich auch Blicke von Menschen auf sich ziehen wird, die sich sonst weniger für das himmlische Geschehen interessieren.

Während Venus immer länger am Abendhimmel zu sehen sein wird, verkürzt Jupiter parallel dazu seine Sichtbarkeitszeit.

Zum Monatsende wechselt Jupiter auf den Taghimmel und wird damit nicht mehr beobachtbar. Erst ab Ende Mai taucht Jupiter dann am Morgen wieder am Osthimmel auf. (mit dpa)

