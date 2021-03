Polizei löst diverse Coronapartys auf Die Polizei hat am Wochenende wieder diverse größere Coronapartys und ähnliche Veranstaltungen aufgelöst. Im niedersächsischen Westergellersen beendeten Beamte am Samstag einen illegalen Boxkampf mit dutzenden Zuschauern, wie die Polizei in Lüneburg am Sonntag mitteilte. Demnach war in einer Scheune ein Ring aufgebaut, in dem gekämpft wurde. Bis zu 40 Menschen beobachteten den Kampf teils ohne Gesichtsmasken.



In der Nacht zum Sonntag bereiteten Beamte auch einer Geburtstagsfeier mit dutzenden Gästen in Saarbrücken ein Ende. Sie wurden kurz vor Mitternacht über die Party im Keller eines Mehrfamilienhauses informiert. Bereits vor dem Haus waren "laute Musik, Mikrofondurchsagen und Partygegröle" zu hören.







Bild: Frank Rumpenhorst/dpa