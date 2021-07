Maskenpflicht in Sachsen entfällt bei Inzidenz unter 10

In Sachsen entfällt die Maskenpflicht ab Freitag in Läden und Märkten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter 10 liegt , berichten lokale Medien. Dies kündigte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden an. Die Regelung gilt somit ab 16. Juli . In Bus und Bahn bleibt die Maskenpflicht jedoch bestehen, ebenso in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen, so die Ministerin

Außerdem sind fortan auch spontane Besuche in den Impfzentren möglich. In Sachsen ist ab Ende der Woche ein Besuch im Impfzentrum ohne Termin möglich, wie Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden ankündigte. Von diesem Freitag an gelte das Angebot für den Impfstoff von Astrazeneca, ab Mitte nächster Woche dann auch für die Vakzine von Biontech und Moderna. (Tsp mit dpa)