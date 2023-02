„Der Erbonkel“ Man isst, was man ist

Man ist, was man isst. Heißt es. Oder isst man, was man ist? Verputze ich die zwei Tafeln Schokolade, während ich das hier schreibe, weil mein Körper mir sagt, dass ich das tun soll?

Ständig wird uns erzählt, dass wir es selbst in der Hand haben, wie unser Körper aussieht. Muskelbepackt? Lauf halt ins Fitnessstudio. Faltenfrei? Furchen zuspachteln. Gertenschlank? Nicht so viel essen, schon gar nichts Süßes oder Fettes. Mit 30 glauben wir noch daran, mit 40 kommen die Zweifel, ab 50 stellt sich Resignation und die Einsicht ein, dass die Optimierung des Selbst vor allem die Bilanzen von Diät-Päpsten, Fitness-Trainern und Schönheits-Ratgebern optimiert.

Denn obwohl Marx kein Ernährungswissenschaftler war, hatte er recht: Es ist mein Sein, dass mein Bewusstsein bestimmt und mich dieses Franzbrötchen und Schokocroissant vertilgen, die Marshmallows nicht verschmähen und die Cola genießen lässt – und zwar, ohne nennenswert an Gewicht zuzulegen. Mittags in der Kantine eine Schweinshaxe und am Abend zuhause noch mit der Familie essen? Danach ein Bier mit Freunden? Kein Problem. Von einem Bäuchlein, das mir schon so manches Mal prophezeit wurde, ist nichts zu sehen, während andere schon beim Gedanken an einen Schokoriegel an Gewicht zulegen.

Ich habe einfach das Glück, danke Vorfahren, die richtigen Gene mitbekommen zu haben. Lange war das mehr eine Ahnung als Wissen. Aber inzwischen haben Ernährungswissenschaftler tatsächlich eine Genvariante gefunden, die A-Version des Hormons FGF21, die ihren Träger nicht nur mehr Appetit auf Zuckerhaltiges macht, sondern unfairerweise gleichzeitig auch noch ihren Körperfettanteil reduziert. Zumindest hat das eine Untersuchung mit 450.000 Probanden ergeben, die Fragebögen über ihr Essverhalten ausfüllten, Blutproben abgaben, ihr Erbgut analysieren ließen und Daten über ihren Gesundheitszustand zur Verfügung stellten.

Tatsächlich wird das FGF21-Hormon in der Leber gebildet und signalisiert dem Hypothalamus im Gehirn, den Appetit zu zügeln, wenn die Leberzellen merken, dass es jetzt genug ist mit der Süßigkeiten-Völlerei. Bei den (immerhin mit 20 Prozent der Bevölkerung gar nicht so seltenen) Trägern der A-Version von FGF-2 fehlt dieser Appetitzügler.

Ich esse also gern und viel Süßes, weil ich eine FGF-2-Type der Version A bin. Nebenwirkungen? Ein ganz klein wenig höherer Blutdruck als die übrige Bevölkerung. Damit lässt es sich leben. Wobei... Zahnärzte waren bei der Studie nicht dabei.

