RKI: 4516 neue Coronafälle in Deutschland registriert

Das Robert-Koch-Institut in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 314.660 angegeben - ein Plus von 4516 seit dem Vortag. Am Donnerstag war die Zahl der mit Corona neu Infizierten Menschen in Deutschland ebenfalls über 4000 gelegen, allerdings mit 4058 nur knapp.



Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9589 Todesfälle und damit elf mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 271.800. Rund 271.800 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.



Bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten zeichnet sich ein deutlicher Anstieg ab. Laut aktuellem RKI-Lagebericht wurden am Donnerstag 487 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 239 davon wurden beatmet. Eine Woche zuvor (1.10.) hatte der Wert noch bei 362 (193 beatmet) gelegen, in der Woche davor (24.9.) bei 296 (166 beatmet). Rund 8500 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit noch frei.