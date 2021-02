Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch mehren sich die Stimmen für eine baldige Rückkehr der Kinder in Kitas und Schulen trotz der Corona-Pandemie.

Auch aus der Wirtschaft kommen Forderungen nach einer Öffnungsperspektive. Gleichzeitig gibt es Mahnungen vor zu schnellen Lockerungen. Der derzeitige Lockdown ist vorerst bis zum 14. Februar befristet.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) sprach sich dafür aus, bei Lockerungen des Lockdowns zuerst an Kitas und Schulen zu denken. „Die Grundrechte einzuschränken, ist keine Kleinigkeit, und ihre Ausübung wiederherzustellen, ist die Pflicht der Politik, sobald die Infektionslage das zulässt“, sagte Steinmeier der „Rheinischen Post“. „Dabei halte ich den Zugang zu Kitas und Schulen für besonders bedeutsam.“

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädierte dafür, Grundschulen und Kitas ab Mitte Februar unter strengen Schutzvorkehrungen wieder schrittweise zu öffnen. Kita- und Grundschulkindern seien bestimmte Beschränkungen längerfristig kaum zuzumuten, sagte Lauterbach der Funke Mediengruppe. „Daher sollte man erwägen, in der Grundschule zum Wechselunterricht überzugehen“.

Drosten: Warnungen der Kinderärzte ernst nehmen

Kinder- und Jugendärzte hatten wiederholt vor den Folgen des Lockdowns für Schüler:innen gewarnt. Dies müsse man trotz der Infektionslage ernst nehmen, sagte Charité-Virologe Christian Drosten im jüngsten NDR-Podcast. Es müsse Priorität haben, dass die Kinder so schnell wie möglich wieder in die Schulen kommen.

Homeschooling und geschlossene Schulen haben nicht nur Lerndefizite zur Folge, sondern auch psychosoziale und gesundheitliche Beeinträchtigunge.

Aktuelle Daten aus Großbritannien würden zeigen, dass Schüler:innen normalerweise die gleiche Infektionshäufigkeit wie der Rest der Bevölkerung hätten – sie als Pandemietreiber zu bezeichnen sei in der gegenwärtigen Situation ein falsches Bild.

Wenn nur die Schulen offen bleiben, stiegen dort die Zahlen stark an, würden sie wieder geschlossen, lägen die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen aber nicht höher als bei Erwachsenen.

Bei der Grippe zählen Schulen tatsächlich zu den Treibern des Geschehens, bei der Corona-Pandemie ist es gegenwärtig allerdings anders, die Infektionen sind relativ gleichmäßig über die Bevölkerung verteilt. Aus einigen Studien lasse sich, so Drosten, sogar ableiten, dass die Erwachsenen ein wenig mehr empfänglich für die Infektion sind als die jüngsten Kinder im Kitas- und frühen Grundschulalter.

„Aktuell ist es nicht fair zu sagen, eine bestimmte Gruppe der Gesellschaft ist der Treiber des Infektionsgeschehens“, sagt Drosten. Je größer der Anteil einer Gruppe an der Bevölkerung, desto höher ist auch ihr Anteil am R-Wert.

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie, Charité Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa Pool/

Wenn man Schulen öffnet, müsse man aber wiederum schauen, wo man an anderer Stelle Kontaktsperren verschärfen kann, etwa im Bereich des Homeoffice, gibt Drosten zu bedenken. Eine neue Situation ergebe sich, wenn die Erwachsenen durchgeimpft sind und es für Kinder und Schüler noch keinen Impfstoff gibt. Dann sei bei den Kindern eine starke Infektionstätigkeit zu erwarten.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hält Öffnungen für verfrüht

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hält eine Öffnung von Schulen derzeit nur in Regionen mit geringen Infektionszahlen für sinnvoll. „Eine flächendeckende Rückkehr zu einem mehr oder weniger kompletten Präsenzunterricht in allen Schulen dürfte momentan wegen der allgemeinen Infektionslage vermutlich noch verfrüht sein“, sagte die Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Vielleicht könne aber „mit großer Vorsicht ein erster Schritt gegangen werden“. Karliczek räumte ein, dass das Homeschooling bei vielen Kindern und Jugendlichen tiefe Spuren hinterlasse: „Die Familien sind erschöpft.“ Deshalb sollte zumindest über regionale Ausnahmen nachgedacht werden. Bei geringem Infektionsniveau „könnte Präsenzunterricht mit reduzierten Klassen und angepasster Stundenzahl zu verantworten sein“. Dabei denke sie vor allem an Abschlussklassen und die ersten Grundschulklassen.

Ein leeres Klassenzimmer in der Corona-Pandemie in einer Grundschule. Foto: Sebastian Gollnow/dpa-Bildfunk



Bei der Normalisierung des Schul- und Kitabetriebs würde nach den Worten von Karliczek eine frühere Impfung von Lehrern und Erziehern helfen. Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca soll nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission nur für Menschen unter 65 Jahren eingesetzt werden, daher könnte er „schon bald“ für Lehrer:innen und Erzieher:innen angeboten werden.

Alexander Dobrindt sieht Schulöffnungen nicht als erstrangig

Während sich in der Diskussion die Äußerungen zu vorsichtigen Öffnungen mehren, sieht CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Schulen bei etwaigen Lockerungen nicht zwingend an erster Stelle. Vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens in den Schulen könnte er sich „Lockerungen beispielsweise bei körpernahen Dienstleistungen oder anderen Bereichen zu Beginn eher vorstellen“, sagte der CSU-Politiker dem „Münchner Merkur“.

Mehrere Verbände und Gewerkschaften haben Bund und Länder indessen aufgefordert, bei ihren Beratungen am kommenden Mittwoch auch einen einheitlichen Stufenplan mit verbindlichen Kriterien für Schulöffnungen zu verabschieden. (mit AFP/dpa/epd)