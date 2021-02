Für die Digitalisierung der Schulen hat der Bund seit dem offiziellen Start des Digitalpakts 6,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Fünf Milliarden waren zunächst dafür vorgesehen, weitere 1,5 Milliarden kamen seit den coronabedingten Schulschließungen für Schüler-Laptops und Tablets, Endgeräte für Lehrkräfte und IT-Administratoren an den Schulen dazu.

Doch kommt das Geld auch bei denen an, die es in Zeiten des Distanzunterrichts so dringend brauchen? Das ist bislang nur im Sonderprogramm für Schüler und Schülerinnen der Fall, die zu Hause nicht über Endgeräte verfügen, mit denen sie am Unterricht teilnehmen können. Von den dafür im Sommer vergangenen Jahres bewilligten 500 Millionen Euro sind 376 Millionen Euro abgeflossen.

Insgesamt wurden bis zum Jahresende 2020 aber lediglich 488 Millionen Euro aus dem Digitalpakt Schule abgerufen. Das geht aus am Freitag vom Bundesbildungsministerium veröffentlichten Zahlen hervor. Sie wurden dem BMBF mit Stand am 31. Dezember 2020 von den 16 Ländern gemeldet; Stichtag für die Meldung war der 15. Februar.

Summe der bewilligten Mittel doppelt so hoch

Der Gesamtbetrag für bereits beantragte, aber noch nicht beim Bund abgerufene Mittel liege aber mit rund 875 Millionen Euro fast doppelt so hoch wie die abgeflossenen Summen, betont das Ministerium. Die bereits verausgabten und bewilligten Mittel beliefen sich damit auf insgesamt 1,363 Milliarden Euro. Bei der letzten Erhebung zum Stichtag 30. Juni 2020 waren erst 16 Millionen Euro abgeflossen und 242 Millionen Euro gebunden.

Acht Länder haben ihre Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen und Schüler bereits ausgeschöpft, heißt es: Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein. Dass dagegen Thüringen noch auf Null steht, sei ein "Sonderfall", wie es am Morgen bei einem Hintergrundgespräch des BMBF und der Kultusministerkonferenz hieß.

Bremen gehört zu den Ländern, die die Mittel für Schüler-Endgeräte komplett abgerufen haben. Im Bild Bildungssenatorin Claudia... Foto: Sina Schuldt/dpa

Thüringen habe das Programm für Schüler-Geräte komplett vorfinanziert, die Geräte also angeschafft, aber noch nicht beim Bund abgerechnet. Aus Mecklenburg-Vorpommern hieß es, die Mittel seien zu 89 Prozent abgeflossen - an alle öffentlichen Schulen. Die elf Prozent Privatschulen hätten bislang keinen Bedarf angemeldet. Eine Liste für alle 16 Länder legte das Ministerium zunächst noch nicht vor.

Die Diskrepanz zwischen dem "Basis-Digitalpakt", bei dem die Gelder weiterhin nur sehr spärlich an die Schulträger fließen, und dem Sofortprogramm für Schülergeräte erklärten Ländervertreter so: Zwar konnten seit Mai 2019 Medienkonzepte für den Ausbau der digitalen Infrastruktur der Schulen - von der WLan-Einrichtung über bauliche Maßnahmen bis zur Ausstattung mit Whiteboards, Kameras und Lernsoftware - gestellt werden. Doch das brauche Zeit.

Man glaubte Zeit zu haben, dann kam Corona

Diese Zeit glaubte man anfangs auch zu haben, erläuterte eine Vertreterin aus Schleswig-Holstein. Das Land berate die Schulen bei den Medienentwicklungsplänen intensiv, um nachhaltige Konzepte zu garantieren - und gab ihnen eine Frist bis Mitte 2022, um diese offiziell einzureichen. Doch dann kam Corona, und plötzlich musste der Unterricht ad hoc digitalisiert werden, damit Distanzunterricht stattfinden konnte.

Insofern hätten die Ad-hoc-Digitalisierung und auch das Sofortprogramm für die Schülergeräte die Arbeit an den Medienkonzepten verzögert. Hinzu komme die schwierige Suche nach IT-Administratoren für die Schulen. Gleichwohl hätten Schulträger viel unternommen und seien dabei, die Anträge einzureichen.

Der "Peak" beim Mittelabfluss auch für den Basis-Digitalpakt sei für 2022/23 zu erwarten, sagte der Ländervertreter aus Mecklenburg-Vorpommern.

Wie die Sonderprogramme für die IT-Administratoren und für die Lehrkräfte-Laptops anlaufen, konnte das Bundesbildungsministerium auf Nachfrage noch nicht sagen. Hier wurden Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern erst Ende 2020 beschlossen, wenngleich durch einen "vorzeitigen Maßnahmenbeginn" schon Mittel abgerufen werden können. Aber die Länder mussten dem Bund noch nicht darüber berichten.

Für Schleswig-Holstein erklärte die Ländervertreterin, dass bis zu den Osterferien entschieden werden solle, ob die Endgeräte für Lehrkräfte zentral über einen Dienstleister beschafft werden oder dezentral über die Schulträger. Stehe das fest, könnten die Lehrkräfte landesweit bis zum 1. August ausgestattet werden.