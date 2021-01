Die effektivere Nutzung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer dürfte auf absehbare Zeit nicht dazu führen, dass Deutschland mehr Impfdosen erhält. Damit droht der Impfplan zu scheitern, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach Informationen des „Spiegel“ am Montag an die Bundesländer verschickt hat. Darin rechnet Spahn mit 20 Prozent mehr Impfdosen.

Er stützt sich dabei auf die Entscheidung der EU-Arzneimittelbehörde Ema von Anfang Januar, dass die EU-Staaten aus einer Ampulle des Biontech/Pfizer-Impfstoffs sechs statt bisher fünf Impfdosen gewinnen dürften. Doch Biontech und Pfizer haben sich in ihrem Vertrag mit der EU nicht zur Lieferung einer bestimmten Impfstoffmenge verpflichtet, sondern nur dazu, eine bestimmte Zahl von Impfdosen bereitzustellen.

Dies sei von Spahns Ministerium und der EU-Kommission bestätigt worden, schreibt das Blatt. Die bessere Ausnutzung der Ampullen könnte den aktuellen Impf-Engpass demnach nur beseitigen, wenn die Hersteller das 20-Prozent-Plus freiwillig und kostenlos an die EU weitergäben.

Doch Biontech habe dem Magazin mitgeteilt, die sechste Dosis seit der Genehmigung durch die Ema zu berechnen. Ende Dezember hatte das Unternehmen noch erklärt: „Wir berechnen die sechste Dosis nicht“, so der „Spiegel“.

Was künftige Lieferungen angeht, sagt eine Biontech-Sprecherin dem Bericht zufolge lediglich, dass die ursprünglich zugesagte Zahl an Impfdosen im ersten Quartal geliefert werde. So könnte die Steigerung auf sechs Dosen pro Ampulle letztlich die Hersteller finanziell profitieren lassen, da sie ihre Lieferpflichten schneller erfüllt hätten und den restlichen Impfstoff weiterverkaufen könnten.

„Die Fehlerliste von Herrn Spahn wird immer länger“, sagte Michael Theurer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, dem Blatt. „Von einer generalstabsmäßigen Planung und Durchführung kann nach dem offensichtlichen Impfdesaster schon lange keine Rede mehr sein.“ Der SPD-Europaabgeordnete Tiemo Wölken sieht Spahn „vom guten Willen Biontech/Pfizers abhängig. Ich hoffe sehr, dass der zusätzliche Gewinn schnellstmöglich in den Ausbau der Produktionskapazitäten investiert wird.“

Zum Stand der Impfungen sagte Spahn am Freitagmorgen in Berlin, in Deutschland seien mehr als 1,5 Millionen Impfungen verabreicht worden, davon hätten über 100.000 Menschen auch die zweite Impfung erhalten. „60 Prozent der Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner sind bereits geimpft erstmalig, die ersten haben die Zweitimpfung erhalten. Ein großer Teil des Personals ist geimpft“, sagte er. Man habe allen Grund zur Annahme, dass die Impfteams, wie von Bund und Ländern vereinbart, bis Mitte Februar in allen Pflegeheimen ein Impfangebot machen könnten.

Spahn zeigte sich insgesamt optimistisch: „Dieser Winter ist nicht leicht, das wussten wir immer, aber ich bin sicher, wir haben Aussicht auf einen besseren Sommer.“ Ziel sei es, bei weiteren Zulassungen von Impfstoffen, im Sommer jedem der möchte, ein Impfangebot zu machen und die Pandemie zu überwinden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstag gesagt, wenn alles wie zugesagt erfolge, könne man es schaffen, „bis Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot zu machen“. Sie verwies allerdings darauf, dass der Sommer kalendarisch bis 21. September geht. (Tsp)