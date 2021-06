EM-Finalwoche in London: Hoffnung für einreisende Fußballfans Nach der Debatte um mögliche Quarantäne-Ausnahmen für ausländische Zuschauer bei EM-Spielen in London gibt es für Fußballfans einen Hoffnungsschimmer. Laut Medienberichten will die britische Regierung am 28. Juni ihre Reiseliste überprüfen. Alle noch verbleibenden EM-Teilnehmerländer befinden sich derzeit auf der sogenannten gelben Liste. Das heißt, dass sich Einreisende - Fußballteams ausgenommen - zehn Tage isolieren müssen. Bei der Aktualisierung am kommenden Montag könnten Länder wie Deutschland, in denen die Zahl der Coronafälle stark rückläufig ist, auf die grüne Liste gesetzt werden. Dann wäre nach der Einreise keine Quarantäne mehr erforderlich.



Im Londoner Wembley-Stadion sollen neben drei Gruppenspielen auch zwei Achtelfinals (26. und 29. Juni), beide Halbfinalpartien (6. und 7. Juli) und am 11. Juli das Endspiel stattfinden. Bis zu 45 000 Zuschauer sollen in Wembley bei den K.o.-Spielen dabei sein dürfen, was 50 Prozent der Gesamtkapazität des Stadions entspricht. Laut unbestätigten Gerüchten könnte die Zuschauerzahl für Halbfinal- und Finalspiele auf 75 000 erhöht werden. Vergangene Woche berichtete die britische Zeitung „Times“ allerdings von Überlegungen der Europäischen Fußball-Union, die Halbfinals und das Finale nach Budapest zu verlegen, wo es keinerlei Beschränkungen gibt.



Man wolle versuchen, den Fans der teilnehmenden Mannschaften die Teilnahme an den Spielen zu ermöglichen, teilte die UEFA mit und schrieb von „strikten“ Testkonzepten und Coronablasen. Man sei aber zuversichtlich, dass die Finalwoche in London ausgerichtet werde. Laut dem Bericht der „Times“ geht es der UEFA vor allem darum, dass für VIP-Gäste nicht dieselben, strikten Corona-Regeln bei der Einreise gelten sollen wie für normale Rückkehrer oder Einreisende.



In Großbritannien breitet sich derzeit die in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus aus. Trotz der hohen Impfquote stieg die Zahl der Neuinfektionen deutlich an. Bereits geplante weitere Lockerungen wurden auf den 19. Juli aufgeschoben. (dpa)