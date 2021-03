Bild: Biju Boro/AFP

Indien feiert Holi Trotz rasch steigenden Corona-Zahlen in Indien haben etliche Hindus das Frühlingsfest Holi gefeiert. Bilder aus mehreren Landesteilen am Montag zeigten, wie sich Menschen in Mengen und ohne Masken mit Farbpulver bewarfen und es sich gegenseitig ins Gesicht schmierten, so wie es die Tradition will. In mehreren Bundesstaaten waren öffentliche Feierlichkeiten des wichtigen hinduistischen Fests, bei dem der Sieg des Guten über das Böse und der Anfang des Frühlings gefeiert wird, aber verboten. Zudem waren die Menschen wie schon 2020 ermuntert worden, bei dem Fest zu Hause zu bleiben.



Denn die erfassten Corona-Zahlen steigen in Indien zurzeit stark. In den vergangenen 24 Stunden gab es in dem Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern mehr als 68.000 bekannte Fälle, wie Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums zeigen. So hohe Zahlen wurden zuletzt vor fünf Monaten erfasst. Zum Höhepunkt der ersten Welle im vergangenen Sommer waren es teils mehr als 90.000 pro Tag. (dpa)