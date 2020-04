Morgen diskutieren Bund und Länder über die weitere Strategie in der Corona-Pandemie. Erwartet werden Entscheidungen zu den derzeitigen Beschränkungen. Eine jetzige Unterbrechung der Maßnahmen werten die Helmholtz-Experten als hohes Risiko. Eine der Kernaussagen in Ihrem Papier ist, dass die zeitabhängige Reproduktionszahl auf keinen Fall erneut über den jetzt erreichten Wert 1 steigen darf. Warum?

Wenn die Reproduktionszahl über 1 steigt, dann wird jeder Infizierte mehr als eine andere Person anstecken. Das Virus würde sich wieder exponentiell ausbreiten. Die Berechnungen zeigen, dass dies zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen würde und die Patienten nicht optimal oder überhaupt nicht versorgt werden könnten. Das gilt es auf jeden Fall zu verhindern.

Von unmittelbar einsetzenden, vorsichtigen und kontrollierten Lockerungen der Beschränkungen raten Sie auch bei einer Reproduktionszahl im Bereich von 1 ab. Sie argumentieren, dass sich die Kontaktbeschränkungen, die notwendig wären, um die Reproduktionszahl im Bereich von 1 zu halten, bei gleichzeitig starker Auslastung des Gesundheitssystems, über Jahre hinziehen dürften. Wieso wäre das der Fall?

Wenn wir das Virus nicht austrocknen, kann es nur durch Herdenimmunität oder einen Impfstoff beseitigt werden. Den Impfstoff haben wir hoffentlich nächstes Jahr. Die Herdenimmunität wird man unter Einhaltung der Kapazitäten des Gesundheitssystems erst in vielen Jahren erreichen. Einfache Rechnung: Gestern gab es 2.500 neue Fälle, das sind eine Million im Jahr, mit Dunkelziffer vielleicht zwei Millionen. Herdenimmunität ist bei 50 Millionen Infizierten erreicht. Also grob in 25 Jahren.

Das dritte Szenario sieht ein Weiterführen der Kontaktbeschränkungen vor, bis eine dauerhafte Reproduktionszahl von deutlich unter 1 erreicht ist. Als „optimistische Schätzung“ geben Sie einen Zeitraum „von einigen Wochen“ an. Erst dann sollten Einschränkungen schrittweise aufgehoben werden. Auch dieses langsamste Szenario knüpfen Sie aber an weitere Bedingungen, zum Beispiel eine ausgeweitete Teststrategie und intensives Kontakt-Tracing.

Zunächst muss man die Zahl der Neuinfektionen und die Reproduktionszahl täglich neu bewerten, um die Schritte zum Ausstieg sicher machen zu können. Jeder Beitrag zur Reduktion der Neuinfektionen ist hilfreich. Das Tragen der Masken zum Beispiel. Aber auch einfach das verantwortungsvolle Handeln jedes Einzelnen. In der gewonnen Zeit sollten wir Tests und Kontakt-Tracing so optimiert haben, dass wir dann die verbleibenden Neuinfektionen unter Kontrolle haben und durch konsequente Isolation ein erneutes Aufflammen der Epidemie verhindern.

Michael Meyer-Hermann ist Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Foto: Promo

Neben Ihrem Papier hat auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ihre Empfehlungen zu Ausstiegsszenarien vorgelegt. Die Leopoldina plädiert beispielsweise für eine zügige Öffnung der Grundschulen und Sekundarstufe I. Wäre das zu früh und ein Fehler aus Ihrer Sicht?

Zu einzelnen Maßnahmen kann ich mich nicht äußern, da das unser Modell nicht auflöst. Das Leopoldina-Papier ist eine perfekte Ergänzung zu unserem Papier. Darin wird die schrittweise Lockerung der Maßnahmen aus einer gesellschaftlichen Sicht beschrieben. Wir haben die Perspektive der mathematischen Modellierung aus einer rein infektions-dynamischen Sicht hinzugefügt, um die zeitliche Planung des Ausstiegs zu unterstützen. Das ist der Wert der Modellierung: Wir können eine täglich neue Bewertung der Situation vornehmen und entsprechende Empfehlungen aussprechen. Zusammen sind die beiden Papiere eine gute Grundlage für eine sichere, kontrollierte und möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität.

Wie können epidemiologische Erkenntnisse und Prognosen mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgeabschätzungen in Einklang gebracht werden?

Ich sehe da keinen Widerspruch, den Sie in der Frage suggerieren. Es ist auch im Sinne der Wirtschaft und der Gesellschaft, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Eine dauerhafte Handbremse wäre für Wirtschaft und Gesellschaft nicht wünschenswert. Wir müssen das Problem gemeinsam lösen. Ich sehe die Stärke unserer Gesellschaft darin, wie wir es mit Solidarität und Verantwortungsbewusstsein geschafft haben, das Virus einzudämmen. Wir haben es geschafft, den Reproduktionsfaktor in einer gemeinsamen Anstrengung unter 1 zu drücken. Wenn wir jetzt durchhalten und gleichzeitig Tests und Kontakt-Tracing intensivieren, können wir die Krise gemeinsam bewältigen.

Professor Michael Meyer-Hermann ist seit 2010 Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.