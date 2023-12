Tagesspiegel Plus Fettiges Essen, Mahjong und Loriot : Was Berliner Studierenden zum Jahresende am Herzen liegt

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es wird besinnlich – stimmt das? Wir haben Berliner Studierende gefragt, ob und welche Traditionen sie pflegen, wenn die Tage am kürzesten sind. Nicht allen steht der Sinn nach feiern.